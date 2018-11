Trộm cắp đe dọa an toàn đường cao tốc

Theo Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc VN (VEC E) - đơn vị quản lý, bảo dưỡng tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, từ tháng2 -10.2018 xảy ra 116 vụ trộm cắp trang thiết bị đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc tại các địa bàn: P.An Phú (Q.2), Phú Hữu, Long Trường (Q.9, TP.HCM); xã Phước Thiền (H.Nhơn Trạch), xã Tam An (H.Long Thành, Đồng Nai)... “Mặc dù VEC E thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra xử lý sự cố tại khu vực hay xảy ra mất cắp; các vụ trộm khi xảy ra đều được trình báo với cơ quan công an địa phương, nhưng nạn trộm cắp vẫn không thuyên giảm mà ngược lại ngày càng có dấu hiệu gia tăng”, một lãnh đạo VEC E bức xúc.

Bắt tên trộm cắp dây điện ở Q.2



Mang ô tô đi trộm

Trong 3 ngày liên tiếp của tháng 10, trộm lấy đi hàng trăm tấm gang chặn rác. Cụ thể, ngày 18.10, đội tuần tra của VEC E phát hiện bị mất 136 tấm gang chặn rác (mỗi tấm kích thước 37 cm, rộng 25 cm, dày 3 cm) của hệ thống thoát nước hai bên thân cầu (từ Km 7 + 00 - Km 10 + 00) ở địa bàn P.Long Trường (Q.9, TP.HCM). Sau đó, ông Đặng Bình, Phó đội tuần tra, đến Công an P.Long Trường trình báo vụ việc. Trong lúc công an đang truy tìm thủ phạm thì ngày 22.10 bị mất thêm 64 tấm gang chặn rác (từ Km 8 - Km 9) cũng thuộc địa bàn P.Long Trường. Hôm sau (tức ngày 23.10), trộm lấy tiếp 15 tấm gang chặn rác (từ Km 14 - Km 16) tại xã Tam An (H.Long Thanh, Đồng Nai). Đáng chú ý, cũng trong ngày 23.10, đội tuần tra ghi nhận mất 17 tấm gang chắn rác ở đoạn qua TT.Long Thành.

Ngoài hàng trăm tấm gang chắn rác “không cánh mà bay”, tôn hộ lan, dây cáp, dây điều khiển, trụ kẽm gai... trên tuyến cao tốc này cũng liên tục bị trộm. Ngày 5.8, đội tuần tra của VEC E phát hiện mất 60 m dây cáp điện, 60 m dây tiếp địa, 3 dây cáp camera (từ Km 1 + 240 - Km 1+ 300) ở địa bàn P.An Phú (Q.9); 25 m dây tiếp địa tại khu cầu Bà Hiện (P.Phú Hữu, Q.9). Ngày 30.6 mất 4 tấm tôn hộ lan, 2 tấm đệm tôn hộ lan (tại Km 0 + 460) thuộc P.Phú Hữu...

Dây điện bị cắt trộm được giấu trên xe tải

Trong 116 vụ trộm xảy ra, lực lượng tuần tra của VEC E phát hiện, bắt giữ được 3 vụ. Vào lúc 3 giờ 30 ngày 30.10, tại khu vực cầu Đồng Môn (xã Long An, H.Long Thành), đội tuần tra bắt quả tang tài xế cho container dừng ở làn khẩn cấp trên cầu, lấy trộm 24 tấm gang chắn rác. Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 12.8, đội tuần tra phát hiện 2 người cắt trộm dây điện tại cầu Bà Dạt (P.An Phú, Q.2), nhưng chỉ bắt giữ được 1, người còn lại nhảy cầu trốn thoát. Khoảng 12 giờ 50 ngày 23.7, tại Km 0 + 600 (P.An Phú, Q.2), đội tuần tra phát hiện hai người đi ô tô tải cắt trộm dây điện nên truy đuổi và bắt giữ được phụ xe, còn người điều khiển xe trốn thoát.

“Tôn hộ lan có tác dụng chống đỡ, giảm thiểu tác hại cho phương tiện khi bị sự cố, tai nạn; tiêu phản quang được gắn trên trụ hộ lan 2 bên đường và dải phân cách giữa giúp phương tiện xác định hướng đi tại các khu vực ánh sáng kém. Còn tấm gang ngăn rác chảy vào hệ thống ống thoát nước hai bên thân cầu, nếu bị mất, rác tràn vào dẫn đến tắc ống, nước tràn lên mặt đường gây trơn trượt, làm mất an toàn giao thông cho các phương tiện”, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc VEC E, bức xúc.

Tên trộm thực hiện lại hành vi cắt trộm dây điện trên cầu

Hệ thống chiếu sáng tê liệt

Từ tháng 2 - 10.2018, trộm lấy đi 1.037 tấm gang chắn rác, 12 tôn hộ lan, 147 tấm đệm, 437 m dây cáp, 433 m dây điều khiển, 448 m dây tiếp địa, 147 tấm đệm, 11 tiêu phản quang, 7 trụ kẽm gai Nhức nhối nhất là nạn mất cắp dây cáp điện của hệ thống chiếu sáng khu vực nút giao Dầu Giây (QL1 với đường ra, vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) thuộc xã Xuân Thạnh (H.Thống Nhất), khiến hệ thống chiếu sáng QL1 đoạn từ Km 1829+714 - Km 1830+560 bị tê liệt. Từ năm 2016 đến nay đã xảy ra ít nhất 12 vụ với tổng giá trị thiệt hại khoảng 200 triệu đồng, đe dọa trực tiếp an toàn của người và phương tiện khi lưu thông. VEC E đã nhiều lần khắc phục sự cố hệ thống chiếu sáng, đồng thời cầu cứu UBND và Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai. "Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo công an các địa phương nơi đường cao tốc đi qua phối hợp với VEC E tăng cường tuần tra, xác minh làm rõ vụ việc mất trộm cắp tài sản để xử lý nghiêm", ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh. Trong khi đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đề nghị VEC E lắp đặt camera giám sát bổ sung tại nút giao Dầu Giây, thay đổi hệ thống dây cáp điện bằng đồng sang dây cáp điện bằng nhôm; lập kế hoạch tiếp tục phối hợp tuần tra giữa VEC E và lực lượng công an, dân quân tại địa phương…

Đáng lưu ý, VEC E cho biết các vụ mất trộm đều được công ty trình báo công an địa phương nhưng kết quả điều tra ra sao không được hồi báo. “Trong hơn 100 vụ mất trộm xảy ra, ngoài 3 vụ VEC E phát hiện, bắt giữ, cơ quan công an có bắt giữ được vụ nào hay không thì VEC E không nắm. Thông thường, nếu công an bắt giữ sẽ báo với VEC E để yêu cầu cung cấp thông tin, trị giá tài sản nhằm có cơ sở xử lý, song thời gian qua công an chưa thông báo cũng như chưa làm việc với VEC E về các vụ trộm nói trên”, bà Phương nói.