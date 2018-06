Trộm chó đâm trọng thương chủ nhà, bị bắt khi trốn lệnh truy nã

Ngày 8.6, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với Công an H.Châu Thành (Bến Tre), công an xã Hữu Định (H.Châu Thành) vây bắt được Nguyễn Thanh Tùng (26 tuổi, ngụ P.Phú Khương, TP.Bến Tre, Bến Tre).

Tùng là đối tượng đang bị truy nã về tội " cố ý gây thương tích ".

Theo hồ sơ công an, lúc 2 giờ 40 phút ngày 8.11.2016, Tùng vào nhà ông Trần Văn Hoàng Bé (xã Hữu Định) trộm chó thì bị ông Bé phát hiện. Trong lúc giằng co với ông Bé, Tùng đâm ông Bé 4 nhát rồi lên xe máy tẩu thoát. Ông Bé được giám định thương tật tỷ lệ 40%.

Đến ngày 28.3.2017, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 30.6.2017, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành ra quyết định truy nã Tùng.

Sáng ngày 8.6, Tùng quay về nhà vợ ở xã Hữu Định thì bị phát hiện.