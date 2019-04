Trộm đóng giả khách vào khách sạn 'chôm' xe máy

Ngày 30.4, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang điều tra, truy tìm tên trộm đóng giả khách vào khách sạn lấy một chiếc xe máy trị giá gần 40 triệu đồng vào ngày 29.4.

Theo chị Mai Phương (nhân viên khách sạn số 192 đường Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh), khoảng 9 giờ 36 ngày 29.4, khi chị đang làm việc tại quầy khách sạn nói trên, có một thanh niên mặc áo thun, quần jean, đội mũ lưỡi trai, mang túi xách nhỏ trước ngực, đeo khẩu trang nửa mặt đi vào khách sạn. Người này liên tục cầm điện thoại để lên tai và nói chuyện với ai đó. Tưởng khách tới khách sạn hỏi thuê phòng nên chị Phương không để ý, nên tập trung vào máy tính nhập số liệu.

Ngay khi xảy ra vụ việc, chị Phương đã trích xuất camera an ninh tại khách sạn để lấy hình ảnh của tên trộm, và lên Công an P.26 trình báo. Theo chị Phương, chiếc xe máy của chị vừa mới mua được hơn 1 tháng nay với giá gần 40 triệu đồng. Hiện công an đã tiếp nhận trình báo của chị Phương, thu thập hình ảnh và đang truy tìm tên trộm vào khách sạn lấy xe máy.