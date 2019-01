Sáng 17.1, Công an H.Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu bắt giữ nghi can Phan Hoài Nhân (23 tuổi, ở ấp Phước Thắng, xã An Phúc, H.Đông Hải) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp xe máy

Trộm hàng loạt xe máy bán lấy tiền mua ma túy ở Bạc Liêu Theo Công an H.Đông Hải, ngày 13.1.2019, ông Đinh Văn Khởi (ở ấp Minh Thìn, xã An Phúc, H.Đông Hải) đến công an trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm một chiếc xe máy.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an H.Đông Hải xác định Nhân là nghi can chính nên phối hợp với Công an thị xã Giá Rai tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhân.

Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật gồm: 1 chiếc xe máy đã bị tháo bỏ biển kiểm soát, 1 mã tấu cùng nhiều phụ tùng xe bị tháo rã để lấy phụ tùng. Ngoài ra, còn có nhiều công cụ dùng để bẻ khóa.

ẢNH: TRẦN THANH PHONG Xe máy lấy trộm được Nhân cùng đồng bọn tháo ra để bán phụ tùng

Tại cơ quan công an, Nhân khai nhận việc mình nghiện ma túy nhiều năm nên để có tiền chi xài, hàng đêm Nhân cùng đồng bọn chạy xe dọc theo nhiều tuyến lộ nông thôn, trộm xe máy không có người trông coi hoặc quên dắt vào nhà.

Sau đó, nếu không bán được thì nhóm này rã xe để bán phụ tùng . Với thủ đoạn trên, trong thời ngắn Nhân cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm xe máy trên địa bàn H.Đông Hải.

Hiện Công an H.Đông Hải tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại trong băng nhóm do Nhân cầm đầu.