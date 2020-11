Trộm hàng trăm món trang sức trị giá 150 triệu đồng đem cất giấu ở quán net

Sáng ngày 30.11, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ nghi can Đỗ Văn Tiến (29 tuổi, ngụ Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Nhận được tin báo, Công an P.Trảng Dài phối hợp cùng Đội CSHS Công an TP.Biên Hòa vào cuộc điều tra, đến chiều cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi can là Đỗ Văn Tiến khi đối tượng này vừa đi bán 5 sợi dây chuyền bạc về.