Trộm hàng trăm triệu đồng bằng chiêu móc cốp xe máy khách ngân hàng

Ngày 30.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Linh (45 tuổi, quê Bình Thuận) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Ảnh: Nguyễn Long Linh lúc bị bắt giữ

Theo hồ sơ công an, trước đó, ngày 26.3, Linh đi xe máy đến một ngân hàng ở H.Xuân Lộc (Đồng Nai) theo dõi khách đến ngân hàng rút tiền chờ cơ hội trộm tài sản, thì bị người dân phát hiện, báo cho lực lượng công an. Công an H.Xuân Lộc sau đó đã phối hợp với Công an H.Châu Đức bắt giữ Linh tại xã Bình Trung (HChâu Đức)

Tại cơ quan điều tra, Linh đã phải khai nhận hàng loạt vụ trộm mà Linh thực hiện với "chiêu" móc cốp xe máy khách đến ngân hàng rút tiền.

Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 23.6.2017, Linh đi xe máy từ TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đến một chi nhánh ngân hàng đóng tại xã Kim Long, H.Châu Đức để theo dõi khách vào ngân hàng rút tiền. Đến 9 giờ 30 cùng ngày, phát hiện ông T.S.Q (68 tuổi, ngụ xã Quảng Thành, H.Châu Đức) đến ngân hàng rút 200 triệu đồng bỏ vào cốp xe máy, Linh đi theo phía sau, chờ cơ hội móc cốp xe máy lấy trộm tài sản.

Ông Q.chạy xe máy đến nhà em gái mình ở xã Quảng Thành rồi dựng xe bên ngoài sân mà không biết có Linh theo dõi phía sau. Đợi ông Q. bước vào nhà, Linh dựng xe máy bên ngoài rồi đi đến xe máy của ông Q. nạy cốp lấy 200 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, tháng 10.2017, Linh xuống TP.Cần Thơ, đến một ngân hàng rồi theo dõi khách đến rút tiền. Phát hiện một nạn nhân để 100 triệu trong cốp xe, Linh cũng tìm cách móc cốp xe lấy tiền thì bị người dân phát hiện, truy bắt. Linh nhảy xuống sông trốn thoát được.

Ngoài ra, Linh còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm của khách đến ngân hàng rút tiền ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.