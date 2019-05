Trộm quen đường cũ

Ngày 19.5, Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết đã bắt giữ Huỳnh Long Nam (19 tuổi, ngụ P.1, TP.Vĩnh Long) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản

Ảnh: Đông Tùng Huỳnh Đông Nam bị bắt giữ

Theo cơ quan công an, cuối tháng 3.2019, Nam và Phạm Tấn Tài (29 tuổi, ngụ P.5, TP.Vĩnh Long) bị Công an H.Long Hồ ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú do gây ra vụ trộm trên địa bàn.