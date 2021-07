Trộm vàng rồi từ TP.HCM trốn về Lâm Đồng, bị bắt ngay chốt phòng chống dịch Covid-19

Tối 5.7, Công an H.Đạ Tẻh (Lâm Đồng) bàn giao Tô Thị Hòa (33 tuổi, ngụ tại TT.Đạ Tẻh, H.Đạ Tẻh) cho Công an Q.12 (TP.HCM) di ly về địa phương điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin yêu cầu phối hợp từ Công an Q.12 (TP.HCM), khoảng 9 giờ ngày 5.7, Công an H.Đạ Tẻh ( Lâm Đồng ) đã bố trí lực lượng chốt chặn tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên TL721 qua xã Đạ Kho vào H.Đạ Tẻh.