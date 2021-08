Trộm xe máy ở Nghệ An chạy vào Quảng Nam định thông chốt kiểm soát dịch Covid-19

Chiều 2.8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ nghi can trộm xe máy ở Nghệ An chạy vào Quảng Nam có ý định thông chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở khu vực giáp ranh với Đà Nẵng