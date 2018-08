Trốn lệnh truy nã, thay tên đổi họ đi làm công nhân

Ngày 12.8, tin từ Công an H.Bến Lức (Long An) cho biết nơi đây vừa phối hợp Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Bùi Anh Tuấn (39 tuổi, ngụ Đồng Nai), là đối tượng bị truy nã cách đây 11 năm về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.