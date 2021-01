Trốn truy nã suốt 15 năm, bị Công an Bình Phước bắt ở TP.HCM

Ngày 11.1, Công an H.Chơn Thành (Bình Phước) cho biết đã bắt giữ bị can Nguyễn Đức Hải (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Hải Dương) sau 15 năm trốn truy nã.

Trước đó, Hải bị truy nã theo quyết định truy nã ngày 20.4.2006 của Cơ quan CSĐT Công an H.Chơn Thành.

Sau thời gian dài tìm kiếm thông tin, xác định được nơi ở của Hải, Công an H.Chơn Thành phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ Hải khi đang làm ở một shop hoa tại P.4, Q.10.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, năm 2006, sau khi bị cơ quan CSĐT Công an H.Chơn Thành khởi tố về tội " lừa đảo chiếm đoạt tài sản ", Hải đã bỏ trốn về TP.HCM, sau đó sử dụng một tên gọi khác để làm thuê sinh sống và trốn truy nã. Hiện Nguyễn Đức Hải mang nhiều bệnh nền như viêm gan, tiểu đường, trầm cảm… nên được cơ quan công an cho điều trị tại trung tâm y tế huyện.