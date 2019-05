Trọng án vì... chuyện vặt

Ngày 20.5, thượng tá Phan Thanh Liêm, Phó trưởng công an H.Hải Lăng (Quảng Trị) cho hay vụ án cụ bà Lê Thị Thỉ (76 tuổi, trú xã Hải Tân, H.Hải Lăng) bị tưới xăng đốt trong đêm đã được chuyển Công an tỉnh điều tra, thụ lý. Vụ án xảy ra vào khoảng 0 giờ 5 phút ngày 30.4.

Lực lượng phá án nắm được thông tin vào đêm 28.4, cụ Thỉ bị mất trộm 2 triệu đồng. Từ nhân dạng đối tượng, cụ nghi vấn thanh niên gần nhà là Lê Sỹ Dũng (1978, trú cùng xã) trộm cắp. Sau đó, Công an xã tiếp nhận tin báo, mời hỏi Dũng và người này thừa nhận có trộm, hứa trả tiền lại cho cụ Thỉ. Nhưng sau đó, Dũng uất ức vì đã nhận lỗi nhưng vẫn bị cụ Thỉ la mắng.

Khuya 29.4, Dũng cầm một vỏ chai nước ngọt đến nhà hàng xóm lén lấy xăng từ xe máy, sau đó đến nhà cụ Thỉ, nhằm lúc nạn nhân đang ngủ thì… tưới chai xăng từ đầu xuống thân, châm lửa. Xong, hung thủ tượng lạnh lùng bỏ đi, vứt chiếc bật lửa ở hàng cây chè tàu, dù cụ Thỉ la hét kêu cứu… Hung thủ bị bắt giữ sau đó.

Tại TP.Đà Nẵng, hồi giữa tháng 3, Công an P.Hòa Phát (Q.Cẩm Lệ) cũng đã xử phạt N.T.Tr. (31 tuổi, ngụ tổ 42, P.Hòa Phát) và H.A.D. (21 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) 5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác. Nhờ nạn nhân bãi nại, mà Tr. và D. tránh vòng lao lý. Tối 11.3, tổ dân phố 42 P.Hòa Phát nhậu, anh N.Đ.T. (28 tuổi, ngụ tổ 42) mang loa kẹo kéo ra hát karaoke. Lúc này, Tr. ở trong nhà, sực nhớ anh T. còn nợ tiền cùng một số lý do gây bực tức khác nên gọi rủ H.A.D. mang đao qua để… chém T.

Luật pháp ngày càng nghiêm khắc

Trước đó, ngày 10.1, TAND TP.Đà Nẵng cũng tuyên phạt Lê Trần Anh Quốc (22 tuổi, ngụ tổ 46, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) 7 năm tù tội giết người, mà nguyên nhân vụ án rất… trời ơi: can ngăn vợ bạn nhậu chửi chồng.

Theo cáo trạng, tối 1.3.2018, Quốc cùng nhóm bạn nhậu gần nhà, sau đó Lê Văn Tấn (35 tuổi) bị vợ là Đ.T.A.L (33 tuổi) sang phản ứng, lôi chồng về. Cãi cọ một hồi, thấy vợ bị Quốc bạt tai, Tấn xông ra bảo vệ vợ rồi bản thân bị Quốc dùng búa tấn công chấn thương sọ não, thương tích 20%.