Trưa nay, số ca mắc Covid-19 giảm mạnh, TP.HCM không có ca mắc mới

Theo Bộ Y tế, 37 ca mắc Covid-19 mới ghi nhận từ 6 giờ đến 12 giờ trưa nay, là các bệnh nhân Covid-19 thứ 15116 - 15152 tại Việt Nam.

Số mắc mới công bố trưa nay thấp hơn nhiều so với số ca được công bố trong các thông báo trong các ngày gần đây, thường ở mức 60 - 100 ca.

Cụ thể, trong 37 ca mắc mới công bố, 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang. 36 ca ghi nhận trong nước, tại Hưng Yên 11 ca, Hà Tĩnh 7 ca, Bắc Giang 6 ca, Long An 5 ca, Bắc Ninh 4 ca, Hải Phòng 2 ca và Cần Thơ 1 ca.

18/36 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. 18 ca lây nhiễm trong cộng đồng và đang được điều tra dịch tễ nguồn lây nhiễm.

Theo Bộ Y tế, ca nhập cảnh là bệnh nhân 15152, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang. Hiện, bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế H.An Phú (An Giang).

Trong 36 ca mắc do lây nhiễm trong nước, 5 bệnh nhân ghi nhận tại Long An là các trường hợp F1 đã được cách ly. Hiện, các bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Long An.

Bệnh nhân 15121 ghi nhận tại TP.Cần Thơ (nam, 64 tuổi, địa chỉ tại Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), có tiền sử đi về từ Bắc Giang, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 24.6 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 . Hiện, bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ.

2 bệnh nhân 15122 và 15151 tại TP.Hải Phòng là các trường hợp F1, đã được cách ly. Hiện, 2 bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 (TP.Hải Phòng).

6 bệnh nhân tại Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả liên quan đến ổ dich tại H.Lục Ngạn. Trong đó, 2 ca tại xã Thanh Hải, 2 tại thị trấn Chũ, 1 ca tại xã Kiên Lao, H.Lục Ngạn và 1 ca tại thị trấn Nếnh, H.Việt Yên.

7 bệnh nhân tại Hà Tĩnh là F1 của bệnh nhân 11213, đã được cách ly từ trước. Hiện các bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

11 bệnh nhân tại Hưng Yên là các trường hợp F1 đã được cách ly. Hiện, các bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội).

Trong 4 bệnh nhân tại Bắc Ninh, có 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca là F1 của bệnh nhân 14461, đã được cách ly từ trước.

Theo Bộ Y tế, trong đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam (từ ngày 27.4) đến nay, có 11.830 ca mắc mới ghi nhận trong nước, trong đó có 3.175 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.