Trung bộ vừa hứng chịu đợt nắng nóng dài nhất trong 30 năm qua

Ngày 27.7, thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, số liệu quan trắc cho thấy trong tháng 4 đến tháng 7, tại các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ đã xuất hiện liên tiếp nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài.

Đặc biệt, tại miền Trung đã ghi nhận một đợt nắng nóng dài nhất trong 30 năm qua. Cụ thể, đợt nắng nóng này bắt đầu từ ngày 3.6 và kết thúc trong ngày 1.7. Bên cạnh đó, nhiệt độ nắng nóng ở nhiều nơi đã vượt các mốc lịch sử từng thiết lập trước đó như tại Con Cuông (Nghệ An) là 43,3 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 43 độ C, tại Đô Lương (Nghệ An) 41 độ C. Trong đó, nắng nóng tại Hương Khê (Hà Tĩnh) lên tới 43,4 độ C. Đây là mốc nhiệt độ nắng nóng cao nhất trong lịch sử của ngành khí tượng.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, chịu tác động của El Nino, từ nay đến tháng 8, nắng nóng còn tiếp tục xảy ra ở miền Trung, riêng vùng núi phía tây Trung bộ có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt.

Nắng nóng kéo dài liên tục nhiều ngày nên kết quả tính toán chỉ số khô hạn khí tượng, chỉ số cạn thủy văn ở các tỉnh Trung bộ đều đang ở mức rất cao và đều ở ngưỡng hạn nặng đến rất nặng từ Nghệ An đến Khánh Hòa.

Dù nhận định trong tháng 8 và tháng 9, lượng mưa ở Trung bộ có tăng hơn nhưng không nhiều nên lượng dòng chảy trên các sông thuộc khu vực Trung bộ tiếp tục suy giảm và ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm phổ biến từ 40 - 65%, một số nơi thiếu hụt trên 80%, như ở Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên.

Theo đó, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa, đặc biệt là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.