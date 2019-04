Trung tá công an từ chối nhận hối lộ 50 triệu đồng được đề nghị tuyên dương

Ngày 25.4, Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đang xem xét biểu dương về về tính liêm khiết, không nhận hối lộ của trung tá công an Võ Văn Hòa, Đội phó Đội CSĐT Công an H.Gò Công Đông (Tiền Giang).

Trước đó, lãnh đạo Công an H.Gò Công Đông nêu gương trung tá Hòa trong đơn vị, đồng thời đề xuất Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang tuyên dương trung tá Hòa.

Vào ngày 12.3, Công an H.Gò Công Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tiền Giang triệt phá một trường gà quy mô lớn tại xã Tân Phước, H.Gò Công Đông. Đây là trường gà do Nguyễn Văn Vẹn (27 tuổi, ngụ xã Bình Đông, TX.Gò Công) đứng ra tổ chức.

Trường gà hoạt động ở vùng biên giới biển, được bao quanh bởi rừng tràm và giáp sông Soài R. Các trinh sát hình sự phải rất khó khăn mới xâm nhập được.

Kết quả có gần 90 con bạc bị bắt giữ và hàng chục người trốn thoát vào rừng, lội qua sông… Lực lượng chức năng cũng thu giữ tại hiện trường nhiều vật chứng, trong đó bao gồm 35 xe máy, nhiều điện thoại di động và hơn 430 triệu đồng.

Đến ngày 26.3, Vẹn đưa người đến gặp trung tá công an Võ Văn Hòa để "nhờ giúp đỡ". Ông Hòa không đồng ý. Người này bỏ về, nhưng cố máng vào cổ xe máy của ông Hòa một túi quà, bên trong chứa 2 hộp tổ yến, 1 chai rượu ngoại và 1 phong bì chứa 50 triệu đồng.

Trung tá công an Võ Văn Hòa lập tức trình báo lên lãnh đạo Công an H.Gò Công Đông. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Công Đông tiếp tục làm rõ.