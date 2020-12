Trưởng ban Quản lý chợ Kim Biên (TP.HCM) bị đâm tử vong

Khoảng 8 giờ 30 ngày 4.12, Nguyễn Văn Tèo Em (44 tuổi), nhân viên quản lý ngành hàng thuộc Ban Quản lý (BQL) chợ Kim Biên (P.13, Q.5, TP.HCM) vào phòng làm việc của BQL chợ, sau đó bất ngờ cầm dao đâm bà L.T.T.H ( Trưởng BQL chợ Kim Biên ) tử vong.

Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên bị đâm chết tại nơi làm việc

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn trong công việc kéo dài khoảng 1 năm nay, nhưng chưa được giải quyết.

Ngoài ra, chị T., kế toán trưởng của BQL chợ Kim Biên, cũng bị Tèo Em gây thương tích nhẹ khi can ngăn người này... Gây án xong, Tèo Em vẫn ở lại hiện trường.

Tiếp nhận vụ việc, Công an Q.5 đến hiện trường, sau đó đưa Tèo Em về trụ sở ghi lời khai phục vụ công tác điều tra. Chiều 4.12, Cơ quan CSĐT Công an Q.5 hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.