Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Năm Căn nhậu đến 1 giờ sáng trước khi tử vong

Theo đó, chiều ngày 4.10, ông Hồng Minh Tấn đi đám cưới ở ấp Bùi Mắc, xã Đất Mới, H.Năm Căn. Sau đó, ông Hồng Minh Tấn ghé nhà người quen ở ấp Láng Chiếu, xã Đất Mới nhậu đến khoảng 1 giờ ngày 5.10 thì ông Tấn điều khiển xe máy chạy về.

Tiếp nhận thông tin, Công an H.Năm Căn phối hợp cùng với Công an tỉnh Cà Mau và các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân tử vong. Hiện nguyên nhân cái chết của ông Hồng Minh Tấn đang được cơ quan công an làm rõ.