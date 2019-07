Cựu Trưởng Công an TP.Thanh Hóa đã bị khởi tố tội nhận hội lộ

Ngày 4.7, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã cung cấp cho báo chí một số thông tin liên quan đến việc cựu Đại tá Nguyễn Chí Phương , Trưởng Công an TP Thanh Hóa, đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân từ ngày 25.1 nhưng đến nay chưa thấy khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, ông Nguyễn Chí Phương bị cấp dưới tố nhận 260 triệu đồng để chạy án . Sau khi vào cuộc, Cơ quan điều tra VKSND tối cao xác định có dấu hiệu tội phạm "Nhận hối lộ" theo quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự nên ngày 25.1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Chí Phương, nguyên Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa.

Sau khi được Viện KSND tối cao phê chuẩn, ngày 26.1, khi Cơ quan điều tra VKSND tối cao thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Chí Phương thì trước đó, lúc 4 giờ sáng cùng ngày bị can này nhập viện cấp cứu do đột quỵ tại Bệnh viện Hợp Lực, thành phố Thanh Hóa. Bác sỹ trực tiếp điều trị cho bị can Nguyễn Chí Phương nhận định ông này bị bệnh nặng nên Cơ quan điều tra VKSND tối cao chưa thực hiện lệnh bắt bị can Nguyễn Chí Phương để tạm giam.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao cho biết căn cứ vào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông báo đến Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa và Đảng bộ Công an thành phố Thanh hóa về việc Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam bị can là Đảng viên; đồng thời tiến hành trưng cầu giám định sức khỏe đối với bị can Nguyễn Chí Phương.

Liên quan đến bị can Nguyễn Chí Phương, Cơ quan điều tra VKSND tối cao còn ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Trộm cắp tài sản", đồng thời ra quyết định chuyển vụ án tới Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra theo thẩm quyền.