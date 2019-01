Trưởng thôn bị dân 'tố' cắt trộm 3 cành cây sưa trăm tỉ nói gì?

Theo đơn tố giác nặc danh của một nhóm người giấu tên, tự xưng là dân thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), ông Vũ Văn Tuyến là Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn Phụ Chính, đã câu kết với một nhóm người tự ý thuê người cắt trộm 3 cành của cây sưa trăm tuổi tại đình làng Phụ Chính mà không có bất cứ sự ủy quyền hoặc cuộc họp nào của ban lãnh đạo thôn thông qua. Thiệt hại tài sản ước tính khoảng 3.00 - 4.00 triệu đồng.

Ông Vũ Văn Tuyến, Trưởng thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, người bị tố cáo), cho biết ông không hề biết về sự việc đó, và ông cũng rất bất ngờ khi bị tố trộm cắp, chiếm đoạt 3 cành cây sưa quý, gửi đơn tố cáo lên tận Bộ Công an.

Theo ông Tuyến, thời điểm các cụ bán các nhánh cây sưa trong đền Đức Thánh Nhì (đình thôn Phụ Chính), ông đang chăm con mổ chân ở bệnh viện, khi về nhà thì đã hay tin các cụ vừa bán xong các cành cây sưa.

Ảnh Trần Cường Một nhánh của cây sưa đỏ quý hiếm đã được khai thác, bán với giá hơn 31 tỉ đồng vào năm 2015

Trước khi bán, các cụ cao niên chức vụ quan trọng trong thôn đã họp bàn với nhau và đưa ra thống nhất bán gỗ sưa dưới chứng kiến của ban giám sát cộng đồng dân cư. Sau khi ngã giá, 3 cành gỗ sưa được các cụ bán với giá 150 triệu đồng, gia hàng 1 triệu đồng cho người mua, còn lại 149 triệu đồng.

“Khoảng hơn 1 tháng trước, Công an huyện cũng có về xác minh, nhưng chủ yếu làm việc với các cụ, bởi ngay sau khi bán, tôi đã lập biên bản toàn bộ sự việc cùng sự chứng kiến của cán bộ xã và cũng có biên bản bán cây của các cụ vào ngày 3.10.2018”, ông Tuyến nói.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Hòa Chính (huyện Chương Mỹ), cho biết sau khi các cụ bán các cành cây sưa đỏ, có một nhóm người giấu tên, tự xưng là người dân thôn Phụ Chính gửi đơn tố giác ông trưởng thôn chiếm đoạt những cành gỗ sưa lên tận Bộ Công an.

"Gần đây, Bộ Công an đã giao Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an huyện Chương Mỹ về tận xã xác minh, làm rõ và kết luận không hề có sự việc như đơn tố giác nêu”, ông Chính nói.