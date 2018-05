Truy bắt 2 nghi phạm giật điện thoại, 2 người dân bị đâm trọng thương

Khoảng 20 giờ 30 ngày 28.5, trên đường Lê Ngọc Vân (P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM), 2 nghi phạm đi trên xe máy BS 52F4 - 9584 giật điện thoại iPhone của một người đi đường rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng truy hô của nạn nhân, 2 người dân sống gần đó, cùng với nạn nhân (đi trên 2 xe máy) truy đuổi theo hai nghi phạm. Đến đường Kha Vạn Cân (P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức), 3 người dân ép được 2 nghi phạm ngã ra đường và lao vào khống chế. Lúc này, một nghi phạm bất ngờ rút dao bấm tấn công làm 2 người dân bị thương. Sau đó, 2 nghi phạm chạy bộ thoát thân.

Nghe tiếng truy hô của các nạn nhân, nhiều người dân sống gần đó đã hỗ trợ bắt được 1 nghi phạm, đưa những người bị thương đi bệnh viện cấp cứu và báo công an.

Ảnh: Phong Thanh Hiện trường xảy ra vụ việc



Nhận tin báo, Công an P.Linh Chiểu, Công an Q.Thủ Đức có mặt tại hiện trường đồng thời truy bắt thêm được 1 nghi phạm và đưa các nghi phạm về trụ sở công an.

Các nghi phạm được xác định gồm: Trần Ngọc Danh, Lê Minh Hữu Nghĩa (cùng 20 tuổi, quê An Giang). Nghĩa là nghi phạm được xác định rút dao đâm các nạn nhân người bị thương.

Công an Q.Thủ Đức đang tạm giữ 2 nghi phạm để điều tra làm rõ.