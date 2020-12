Truy bắt băng nhóm chém người gây náo loạn QL91

Ngày 6.12, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng của đơn vị phối hợp Công an H.Thoại Sơn và Công an TP.Long Xuyên truy bắt các nghi phạm liên quan vụ ô tô 16 chỗ bị chặn, đập vỡ kính rồi chém nhiều người trên xe bị thương.