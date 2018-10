Truy bắt nghi can đâm chết chủ quán, cướp tài sản

Theo điều tra, khoảng 16 giờ ngày 20.10, bà Thảo đang ở trong quán cà phê thì có một nam thanh niên đi xe máy vào hỏi mua nước uống.

Ngay lập tức, bà Thảo nắm được cổ áo của người này kéo lại và tri hô thì bị đối tượng dùng dao đâm vào ngực rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an H.Dầu Tiếng khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh điều tra truy bắt hung thủ