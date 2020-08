Truy bắt nghi phạm nổ súng vào công an để giải cứu đồng bọn buôn ma túy

Chiều 7.8, thông tin từ Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án ma túy , bắt giữ Thò Vả Phia (50 tuổi, quê ở H.Tương Dương, Nghệ An, đang sinh sống tại Lào) cùng một số lượng khá lớn ma túy.

Trước đó, sau một thời gian điều tra, xác định Phia sẽ mang ma túy từ Lào vượt biên giới về Nghệ An tiêu thụ, nên lực lượng công an đã tổ chức mật phục theo dõi. Trưa 6.8, các trinh sát phát hiện Phia đang ở trong lán do nghi phạm này dựng lên ở một khu rừng thuộc xã Nậm Càn (H.Kỳ Sơn) nên tổ chức vây bắt.

Khi thấy lực lượng chức năng bao vây, ập vào lán để bắt Phia, kẻ cảnh giới bảo vệ Phia đứng ở bên ngoài đã nổ súng bắn vào lực lượng làm nhiệm vụ. Nhờ mặc áo chống đạn nên các trinh sát vây bắt đều an toàn. Bị vây bắt, Phia tìm cách chống trả, vật lộn với trinh sát khiến một chiến sĩ bị thương ở chân.

Tại lán trại này, công an thu giữ 100 gram heroin, gần 1.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn tự chế có 3 viên đạn, 1 khẩu súng kíp…

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thò Vả Phia khai nhận số ma túy này do nghi phạm mua từ một người không rõ tên ở Lào rồi đưa về Nghệ An tiêu thụ. Hiện lực lượng công an đang truy bắt nghi phạm nổ súng để giải cứu Phia.