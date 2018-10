Truy bắt nhóm người Hàn Quốc sang VN “xử” đối thủ

Ngày 26.10, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tạm giữ Im Tae Won (28 tuổi) và Lee San Ha (20 tuổi) để điều tra hành vi cướp tài sản; đồng thời truy bắt 5 nghi can khác, gồm: Park Gun Huk, Kim Young Jeam, Lee Moyung Woon, Park Gan Min, Kim Jung Hoon (tất cả quốc tịch Hàn Quốc).

Ngày 22.10, Im Tae Won cùng Lee San Ha, Kim Young Jeam, Lee Moyung Woon, Park Gan Min, Kim Jung Hoon từ Hàn Quốc nhập cảnh vào VN bằng hộ chiếu du lịch và thuê khách sạn ở Q.2 lưu trú để lên kế hoạch “xử” nhóm của Min Kyung Man. Khoảng 3 giờ 30 ngày 23.10, nhóm của Im Tae Won đi taxi tìm đến nơi lưu trú của Min Kyung Man trên đường Thảo Điền, KP.1, P.Thảo Điền, Q.2. Sau khi đột nhập bên trong, nhóm của Im Tae Won chia nhau lùng sục phòng ở các tầng lầu, bắt giữ 6 người đang ngủ, rồi dùng dây nhựa trói tay, khống chế đưa xuống tầng trệt, nhưng không có Min Kyung Man. Lúc này, ông Park Jung Il cùng một số người bị bắt trói hô hoán cầu cứu thì bọn chúng dùng hung khí tấn công khiến 3 người bị thương, cướp hơn 34 triệu đồng, 2 ĐTDĐ và một số giấy tờ tùy thân. Trong đó, 2 nạn nhân bị thương nhẹ, ông Park Jung Il bị chấn thương đầu, mặt, gãy xương mũi, chấn thương ngực, tràn máu màng phổi.

Sợ bị phát hiện, nhóm của Im Tae Won mang theo tài sản cướp được tháo chạy. Trên đường tuần tra, Công an P.Thảo Điền (Công an Q.2) cùng bảo vệ dân phố phát hiện truy đuổi bắt giữ Im Tae Won, Lee San Ha; lập hồ sơ vụ việc ban đầu rồi bàn giao Công an Q.2. Ngày 24.10, Công an Q.2 hoàn tất hồ sơ, chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP điều tra theo thẩm quyền.