Truy nã gã dượng rể dụ dỗ giao cấu làm cháu gái có con

[VIDEO] Truy nã gã dượng rể đồi bại làm cháu gái sinh con

Theo nội dung vụ việc, khoảng giữa tháng 9.2017, bà T.T.H (72 tuổi, ngụ H.Long Hồ) phát hiện cháu nội của mình là em D.T.K (15 tuổi) có biểu hiện lạ nên đưa đến một phòng khám ở gần nhà để kiểm tra thì bác sĩ cho biết K. mang thai 15 tuần. Ngày 20.9.2017, bà H. dẫn K. đến công an trình báo vụ việc.

Bà H. tố cáo “tác giả” bào thai trong bụng K. chính là Nguyễn Tấn Phát (tên gọi khác là Phát đen, Phát đại gia, 48 tuổi, ngụ ấp Tân Vĩnh, xã Trường An, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long, tạm trú xã Thanh Đức, H.Long Hồ), dượng rể của K.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an H.Long Hồ đã mời Phát đến làm việc nhưng Phát chối bỏ toàn bộ thông tin. Sau buổi làm việc với công an, Phát cũng "mất tích", không còn ở địa phương.

Theo lời trình bày của K. thì Phát đã dụ dỗ " quan hệ " với K. nhiều lần ở nhiều nơi khiến em mang thai.

Ngày 8.3.2018, khi K. sinh một bé gái, cơ quan công an đã cho giám định AND. Theo kết quả giám định ngày 23.3.2018 của Trung tâm pháp y TP.HCM, thì Phát là cha của đứa bé mà K. sinh ra. Do hoàn cảnh gia đình bà H. khó khăn nên Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long đã nhận nuôi con gái của K.