Truy nã nguyên tổng giám đốc dự án thua lỗ nghìn tỉ đắp chiếu

Trước đó, Vũ Đình Duy bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Tuy nhiên thời điểm cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố, Duy đã bỏ trốn khỏi nơi ở và nơi làm việc. Vũ Đình Duy, nguyên là Tổng giám đốc PVTex, sau đó là Phó giám đốc Sở Công thương Hải Phòng rồi làm Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn môi trường và công nghiệp, Bộ Công thương và là thành viên của Hội đồng thành viên Tập đoàn hóa chất.



Ông Duy được xác định là nhân vật có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc để xảy ra sai phạm tại PVTex. Theo nguồn tin Thanh Niên, việc thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Đình Duy trước đây thuộc thẩm quyền của Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Tuy nhiên đến nay, do có một số diễn biến mới nên vụ án đã được bàn giao sang Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Dự án 359 triệu USD "đắp chiếu"

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP), năm 2007, Tập đoàn dầu khí VN (PVN) ký thỏa thuận hợp tác Vinatex để thực hiện dự án xơ sợi Đình Vũ (tại khu kinh tế Đình Vũ, Hải Phòng). Năm 2008, một pháp nhân được hai bên lập ra để quản lý dự án là PVTex, đồng thời làm chủ đầu tư dự án. Theo nghị quyết của PVTex, dự án có tổng mức đầu tư 324,8 triệu USD, tương đương khoảng hơn 5.400 tỉ đồng, tính theo tỷ giá năm 2008; 30% số vốn đầu tư này là của chủ sở hữu, còn lại đi vay. Dự án này có công suất 500 tấn xơ sợi/ngày và theo tính toán của chủ đầu tư, sẽ hoàn vốn toàn bộ sau thời gian 8 năm 8 tháng. Dự án được nghiệm thu sơ bộ vào tháng 8.2013 và đã bàn giao đi vào sản xuất kinh doanh.

Theo TTCP, kết quả sản xuất của dự án xơ sợi Đình Vũ từ khi chạy thử cho đến chính thức đều liên tục lỗ. Cụ thể, năm 2012 lỗ hơn 21 tỉ đồng; năm 2013 lỗ 366 tỉ đồng và năm 2014 lỗ 1.085 tỉ đồng. Tổng số lỗ trong 3 năm là 1.472 tỉ đồng. Do lỗ nặng nên nhà máy chạy phập phù và nhiều lần phải "đắp chiếu", đến cuối năm 2015 thì dừng hẳn. Đồng thời, báo cáo của PVTex cho biết, tổng mức đầu tư cho dự án từ dự kiến ban đầu khi triển khai trên thực tế đã bị “đội” lên thành hơn 359 triệu USD.

Việc để xảy ra thua lỗ của dự án là do PVN, Vinatex là đại diện sở hữu và PVTex đã có nhiều thiếu sót, khuyết điểm. Trong đó, PVTex đã không tổ chức thẩm định, tính toán kỹ, tăng tổng mức đầu tư không đúng với chi phí, tính sai chi phí... Từ những sai phạm tại dự án, TTCP đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an điều tra dấu hiệu cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm trong việc phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu, gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

Liên quan dự án này, đến nay cơ quan công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Trung Chí Hiếu; Vũ Phương Nam, kế toán trưởng PVTex; Đào Ngọ Hoàng, nguyên Trưởng phòng thương mại hợp đồng PVTex...