Truy quét 'quái xế' gây náo loạn thành phố Huế về đêm

Chiều 9.7, thượng tá Lê Viết Phương, Phó trưởng Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế ) cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) dịp hè, lực lượng Công an TP.Huế đã tổ chức ra quân, phát hiện và xử lý nhiều “ quái xế ” có hành vi vi phạm trật tự ATGT.