Truy tìm kẻ trộm đột nhập nhà dân tại Q.Gò Vấp, TP.HCM

Ngày 15.12, Công an P.14 (Q.Gò Vấp,TP.HCM) đã lập hồ sơ vụ một hộ dân trên địa bàn trình báo bị trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 20 ngày 15.12, có hai tên trộm chở nhau trên xe máy dừng trước căn nhà một trệt, một lầu của anh P.V.Q.H. (26 tuổi, ở P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Lúc này, một tên trèo lên ban công lầu 1 nhà anh H. Do cửa ban công không khóa nên tên trộm đột nhập khá dễ dàng.

Tên trộm lục lấy đi nhiều tài sản của khổ chủ gồm: điện thoại, vàng, tiền mặt (tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng).

Công an P.14 đã lấy lời khai, lập hồ sơ, trích xuất camera an ninh nhà anh H., chuyển cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp truy tìm kẻ trộm đột nhập nhà dân.