Truy tìm nghi phạm chém vợ chồng hàng xóm thương vong tại Bắc Giang

Trưa 9.8, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Yên Dũng ( Bắc Giang ) cho biết, cơ quan này đã phát đi thông báo truy tìm Nguyễn Hữu Phú (53 tuổi, trú thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú, H.Yên Dũng) để làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến 1 người chết, 1 người trọng thương.

Theo vị lãnh đạo này, khoảng 1 giờ 15 ngày 9.8, nghi phạm Phú đã dùng dao chém nhiều nhát vào người ông Nguyễn Viết Chung, 74 tuổi, là hàng xóm sống đối diện nhà Phú, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại ông Chung, Phú tiếp tục dùng dao đuổi chém nhiều nhát vào bà Phan Thị Sậu (70 tuổi, vợ ông Chung), khiến nạn nhân bị thương nặng, được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang ngay sau đó.

Gây án xong, Phú bỏ trốn khỏi địa bàn.

Lãnh đạo Công an H.Yên Dũng cho biết, vụ án mạng xảy ra chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ trong quá trình sinh sống. Tới khoảng 12 giờ trưa 9.8, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được nghi phạm gây án.

Công an H.Yên Dũng đề nghị nhân dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Nếu phát hiện, hay có bất kỳ thông tin gì về Phú đề nghị báo ngay cho Công an H.Yên Dũng theo số trực ban 0204.3870274, hoặc thượng tá Trần Huy Việt, Phó trưởng Công an H.Yên Dũng, theo số máy 0912298880.