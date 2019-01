Truy tìm tài xế container cố tình bỏ trốn sau khi cán chết người

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm sát lề đường, xe máy văng lên lề.

Do tính chất phức tạp của vụ tai nạn, Công an Q.Thủ Đức đã báo cáo lên Công an TP.HCM nhờ hỗ trợ công tác khám nghiệm hiện trường . Đến gần 2 ngày 12.1, hiện trường mới được giải quyết xong.