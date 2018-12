Truy tìm thủ phạm 7 lần chặt phá vườn cây ăn quả của 1 gia đình

Công an H.Nghĩa Đàn (Nghệ An) ngày 31.12 cho biết, đơn vị đang điều tra, truy tìm thủ phạm phá hoại tài sản của gia đình ông Đỗ Quang Quế (ngụ TX.Thái Hòa, Nghệ An).



Tin 24h - Tin 360° - Thị trường

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác.

Hotline: 0906 645 777

Email: Theo dõi tin tức Báo Thanh Niên trên các mạng xã hội.Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác.Hotline:Email: thoisu@thanhnien.vn