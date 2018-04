Truy tố 2 công chức hải quan Bình Thuận tiếp tay buôn lậu xăng dầu

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu cực lớn, xảy ra tại Công ty CP Dương Đông Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận.

Trong số này, bị can Đinh Hữu Thùy (40 tuổi), cán bộ Chi cục Hải quan tỉnh Bình Thuận, bị truy tố về tội nhận hối lội. Một đồng nghiệp của Thùy tại Chi cục Hải quan tỉnh Bình Thuận là Lê Văn Vinh (45 tuổi) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi), nhân viên Công ty CP Dương Đông Hòa Phú, bị truy tố về tội đưa hối lội. Các bị can còn lại bị truy tố về tội buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo cáo trạng, vào 0 giờ 20 phút ngày 29.1.2016, đoàn kiểm tra liên ngành do Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46), Bộ Công an phối hợp Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận kiểm tra tàu BTS Christina (Singapore) do ông Romels Pagente Aleria (quốc tịch Philippines) làm thuyền trưởng, đang bơm xăng A92 từ tàu lên bồn chứa của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú tại Hòa Phú, Tuy Phong, Bình Thuận. Qua đó phát hiện Công ty CP Dương Đông Hòa Phú chỉ khai báo hải quan nhập về hơn 1.800 tấn xăng, nhưng trên thực tế đã bơm lên bồn chứa 3.236 tấn. Số lượng xăng A92 trên tàu BTS Christina trước khi được bơm lên bồn là 9.300 tấn. Sau khi bắt quả tang, C46 đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can có liên quan.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 14.10.2015 đến thời điểm bị bắt quả tang, Công ty CP Dương Đông Hòa Phú đã tổ chức thực hiện mua của các công ty nước ngoài 12 chuyến xăng dầu với số lượng hơn 65.000 tấn xăng A92 và trên 65.000 tấn dầu DO, nhưng chỉ khai báo với hải quan là nhập khẩu kinh doanh hơn 24.000 tấn xăng A92 và dầu DO. Tổng số xăng dầu nhập lậu là 52.919 tấn xăng A92 và 53.256 tấn dầu DO. Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu là 2.034 tỉ đồng, trong đó, những người liên quan đã hưởng lợi số tiền 1.356 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định 5 bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty CP Dương Đông Hòa Phú đã có hành vi buôn lậu. Trong số này có Nguyễn Đức Mạnh, 41 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú; Nguyễn Thanh Sơn, 47 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc; Vũ Văn Bằng, 38 tuổi, nguyên Trưởng Phòng kinh doanh.

Hành vi buôn lậu của các cá nhân tại Công ty CP Dương Đông Hòa Phú có sự giúp sức của các bị can khác là lãnh đạo và giám định viên của Công ty CP giám định World Contron thông qua việc cấp chứng thư giám định với số lượng xăng dầu nhập thấp hơn thực tế.

Đáng chú ý, cơ quan tố tụng xác định, bị can Đinh Hữu Thủy, công chức hải quan , được Chi cục Hải quan Bình Thuận phân công giám sát kiểm hóa việc nhập xăng dầu từ tàu BTS Christina vào kho của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú. Trong 12 chuyến nhập hàng, Thùy chỉ có mặt một số lần còn lại không có mặt lúc bơm xăng dầu. Việc lập biên bản chứng nhận số lượng xăng dầu bơm vào chỉ căn cứ vào các tài liệu do Công ty CP Dương Đông Hòa Phú cung cấp.

Thùy khai nhận mỗi lần kiểm hóa đều được Nguyễn Tuấn Anh, nhân viên Công ty CP Dương Đông Hòa Phú bồi dưỡng 1 phong bì chứa 12 triệu đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu xăng dầu. Thùy giữ lại 3 triệu đồng còn lại chia cho một số cá nhân và nộp về đội nghiệp vụ. Tổng cộng, Thùy đã nhận 144 triệu đồng. Bị can Nguyễn Tuấn Anh khai nhận việc đưa phong bì cho cán bộ hải quan là theo chỉ đạo của lãnh đạo công ty,

Cũng được phân công nhiệm vụ như Thùy, bị can Lê Văn Vinh không lên tàu kiểm tra giám sát và chỉ căn cứ theo báo cáo của Thùy. Quá trình này, Vinh được Thùy thông báo bên Công ty CP Dương Đông Hòa Phú bồi dưỡng 3 triệu đồng/chuyến nhưng Vinh chưa nhận tiền từ Thùy. Hành vi của Vinh đã dẫn đến Công ty CP Dương Đông Hòa Phú nhập lậu số xăng dầu trị giá hơn 1.459 tỉ đồng.

Viện KSND tối cao đề nghị tòa xét xử nên đấu tranh công khai, nếu đủ căn cứ thì chuyển tội danh bị can Vinh từ lợi dụng chức vụ quyền hạn sang tội nhận hối lộ. Được biết, Viện KSND tối cao đã chuyển hồ sơ đến để xét xử tại TAND tỉnh Bình Thuận.