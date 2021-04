Truy tố 2 cựu Phó tổng giám đốc VEC và đồng phạm làm ẩu cao tốc ngàn tỉ

Ngày 28.4, Viện KSND tối cao cho biết đã ban hành cáo trạng vụ án "vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đồng thời chuyển hồ sơ tới TAND TP.Hà Nội để xét xử 36 bị cáo có liên quan.

Trong số này, có các bị can Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Quang Hào, đều là cựu Phó tổng giám đốc Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Hoàng Việt Hưng, cựu Giám đốc Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và 33 bị can khác nguyên là cán bộ, kỹ sư đơn vị tư vấn, giám sát.

Các bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội “vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại điều 224 bộ luật Hình sự.

Cao tốc ngàn tỉ vừa đưa vào khai thác đã hỏng

Theo cáo trạng, dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng chiều dài toàn tuyến gần 140 km (từ TP.Đà Nẵng - TP.Quảng Ngãi), do VEC làm chủ đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án là 65 km, từ TP.Đà Nẵng đến TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), gồm 8 gói thầu về xây lắp. Giai đoạn 2 là hơn 74 km, gồm 5 gói thầu xây lắp chính.

Dự án được khởi công từ 19.5.2013 đến 1.8.2017 thì hoàn thành, thông xe giai đoạn 1; đến ngày 2.9.2018 thông xe giai đoạn 2.

Dự án là công trình trọng điểm quốc gia, có vốn đầu tư rất lớn, hơn 34.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi vừa mới đưa vào vận hành khai thác, tại đoạn đường giai đoạn 1 đã xảy ra nhiều điểm hư hỏng trên mặt đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân.

Căn cứ kết quả điều tra và kết luận giám định, xác định chất lượng công trình xây dựng hoàn thành đối với 7/7 gói thầu thuộc giai đoạn 1 (65 km) của dự án không đảm bảo chất lượng đúng như tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án, như: chiều dày bê tông nhựa không đảm bảo quy định, độ rỗng dư, hàm lượng nhựa, hệ số thấm không đạt yêu cầu… các vật liệu khác của dự án như đá dăm có nhiều chỉ số kỹ thuật không đạt yêu cầu… dẫn đến chất lượng công trình này không đảm bảo.

Quá trình nghiệm thu, các đơn vị liên quan không kiểm soát được chất lượng công trình xây dựng sau khi thi công nhưng đã ký nghiệm thu, đề nghị đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Mặc dù giá trị các hạng mục công trình xây dựng không đảm bảo nhưng đã được chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiệm thu thanh toán số tiền hơn 811 tỉ đồng cho các đơn vị thi công dự án.

Hai cựu Phó tổng giám đốc VEC gây thiệt hại 811 tỉ đồng

Kết quả điều tra và kết luận giám định đã chỉ rõ, để xảy ra sai phạm và hậu quả thiệt hại trên có hành vi không tuân thủ quy định các quy định của pháp luật về xây dựng dẫn để tổ chức thi công nghiệm thu các hạng mục công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng của các bị can tại VEC, ban quản lý dự án, các đơn vị thi công…

Theo cáo trạng, các bị can Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Quang Hào với vai trò là lãnh đạo của VEC, trực tiếp chịu trách nhiệm tại dự án, đã không tuân thủ các quy định về xây dựng công trình, buông lỏng các hoạt động về quản lý, điều hành dẫn đến không kiểm soát được chất lượng công trình. Hành vi của bị can Hùng được xác định gây thiệt hại số tiền 422 tỉ đồng, là tiền VEC đã thanh toán cho nhà thầu. Hành vi của bị can Hào gây thiệt hại hơn 389 tỉ đồng.

Đối với các bị can còn lại, cơ quan tố tụng xác định đã có các hành vi không tuân thủ các quy định về pháp luật dẫn đến tổ chức thi công, nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành không đảm bảo chất lượng.

Trong đó, bị can Takao Inami (quốc tịch Nhật Bản) đã trực tiếp xác nhận nghiệm thu chất lượng vật liệu, chất lượng các hạng mục, chất lượng công trình xây dựng hoàn thành không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của nhiều gói thầu.

Hành vi của bị can Takao Inami cùng các đồng phạm đã gây thiệt hại và phải chịu trách nhiệm với số tiền hơn 567 tỉ đồng.