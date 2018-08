Truy tố nguyên lãnh đạo PV Coating tham ô hơn 48 tỉ đồng

Ngày 12.8, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết vừa nhận được cáo trạng của Viện KSND tối cao truy tố 7 bị can nguyên lãnh đạo Công ty CP bọc ống dầu khí VN (PV Coating, đơn vị thành viên của Tổng công ty khí VN - PV Gas) về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, Trần Đức Minh, nguyên giám đốc; Phạm Ngọc Minh, nguyên phó giám đốc; Bùi Nhật Vinh, nguyên trưởng phòng kinh tế kỹ thuật; Nguyễn Thị Hà Nhung, nguyên trưởng phòng tài chính - kế toán kiêm kế toán trưởng PV Coating bị truy tố về tội tham ô tài sản. Kim Văn Anh, nguyên giám đốc; Nguyễn Phước Toàn, nguyên phó giám đốc và Nguyễn Công Chương, nguyên phó trưởng phòng tài chính - kế toán Nhà máy bọc ống PV Coating bị truy tố về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, PV Coating được PV Gas chỉ định thầu gói thầu dự án bọc ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1, trị giá hơn 1.000 tỉ đồng. Năm 2013, Trần Đức Minh ký hợp đồng với Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giá bọc ống 3LPE&CWC cho dự án trên. Trước khi ký hợp đồng với PV Gas, ngày 4.4.2014, Trần Đức Minh chỉ đạo phòng kinh tế kỹ thuật và Nhà máy bọc ống PV Coating lập kế hoạch cải tiến kỹ thuật cảm biến nhận biết mối hàn nhằm tiết kiệm vật tư khi thực hiện dự án.

Trong quá trình thực hiện dự án, mặc dù biết định mức bọc ống 3LPE&CWC do Viện Kinh tế xây dựng lập cao hơn thực tế nhưng Trần Đức Minh vẫn ký hợp đồng mua vật tư theo định mức. Khi dư dôi vật tư, Trần Đức Minh chỉ đạo nhân viên chuyển 836,8 tấn hạt nhựa HE 3450HD, 29,76 tấn bột nhựa LE851P, 2,78 tấn bột nhựa Sinter, 76 tấn thép... cất giấu trong kho tại KCN Long Bình (Đồng Nai).

Để hợp thức hóa số vật tư này, Trần Đức Minh chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ nâng khống khối lượng vật tư xuất kho sử dụng cho dự án. Khi thôi giữ chức vụ giám đốc vào ngày 17.10.2016, Trần Đức Minh ký biên bản giao công việc cho người mới nhưng không bàn giao cho PV Coating số vật tư cất giấu tại Đồng Nai, nhằm chiếm đoạt tài sản. Tham gia ký biên bản bàn giao còn có các bị can trên. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vào cuộc điều tra, Trần Đức Minh khai báo và nộp lại số vật tư trên. Qua giám định, số hàng trên trị giá hơn 48,3 tỉ đồng.