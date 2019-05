Truy tố thủ kho Cục Thi hành án dân sự Hà Nội rút ruột kho vật chứng

Cơ quan điều tra (CQĐT) Viện KSND (VKS) tối cao vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.Hà Nội và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 4 bị can về tội tham ô tài sản , gồm: Trịnh Trọng Trung, thủ kho vật chứng Cục THADS TP.Hà Nội; Đinh Đức Hiền, kinh doanh bán hàng qua mạng; Lê Công Thắng và Vũ Thái, cùng là nhân viên bảo vệ.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28.12.2017, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội đến kho vật chứng làm việc và yêu cầu Trung bàn giao tang vật vụ án buôn bán hàng cấm, gồm: thuốc lá và xì gà do nước ngoài sản xuất nhưng Trung không thực hiện được yêu cầu của cơ quan công an.