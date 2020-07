Truy tố vợ chồng Đường 'Nhuệ' và 4 đàn em đánh phụ xe ở Thái Bình

Ngày 24.7, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Viện KSND tỉnh Thái Bình đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Thị Dương (tức Dương “Đường”, vợ Đường “Nhuệ”), Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, ngụ tổ 6, P.Bồ Xuyên, TP.Thái Bình), Phạm Xuân Hòa (44 tuổi, ngụ xã Minh Quang, H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Phạm Xuân Hòa (34 tuổi, ngụ TT.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, ngụ H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội cố ý gây thương tích

Theo kết luận điều tra, sáng 30.3, anh Trịnh Ngọc Anh (26 tuổi, nhân viên nhà xe Phúc Cường, tỉnh Thái Bình) nhận 1 gói tài liệu anh Trần Anh Tuấn (46 tuổi, đang ở Thái Bình) gửi, để giao cho chị Trần Việt Vân (35 tuổi, ở Hà Nội, là vợ anh Tuấn).

Quá trình giao tài liệu, giữa anh Trịnh Ngọc Anh và chị Vân có xảy ra cãi vã. Biết chuyện, anh Trần Anh Tuấn (đang ở nhà Đường “Nhuệ”) gọi cho anh Trịnh Ngọc Anh hỏi về sự việc, thì Đường “Nhuệ” lấy điện thoại của anh Tuấn và xưng mình là Đường “Nhuệ”, nhưng anh Trịnh Ngọc Anh không tin.

Sau đó, Đường “Nhuệ” dùng điện thoại của mình gọi cho anh Trịnh Ngọc Anh, yêu cầu anh này khi về Thái Bình phải đến xin lỗi.

Tối 30.3, anh Trịnh Ngọc Anh về đến Thái Bình và được anh Phạm Văn Quang (42 tuổi, người điều hành nhà xe Phúc Cường) đưa đến nhà Đường “Nhuệ”.

Nhà số 366 Lê Quý Đôn (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình), nơi vợ chồng Đường "Nhuệ" và đàn em đánh anh Trịnh Ngọc Anh Ảnh Lê Tân Anh Trịnh Ngọc Anh bị đưa lên tầng 2. Tại đây, Đường “Nhuệ” đang ngồi giữa phòng còn các đối tượng khác đứng xung quanh. Khi anh Ngọc Anh vừa lên đến nơi thì bị Nguyễn Thị Dương vừa chửi vừa đấm liên tiếp vào mặt

Các đệ tử của vợ chồng Đường “Nhuệ” là Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý và Phạm Xuân Hòa cũng đánh anh Trịnh Ngọc Anh bất chập sự can ngăn của một số người và lời xin lỗi của nạn nhân.

Bị Đường “Nhuệ” cùng đàn em hành hung, anh Trịnh Ngọc Anh đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Ngày 7.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý vì tội cố ý gây thương tích.

Ngày 9.4, Đường “Nhuệ” bị khởi tố, bắt giam. Đào Văn Bằng và Phạm Xuân Hòa cũng lần lượt bị khởi tố, bắt giam.

Theo cơ quan chức năng, Đường “Nhuệ” và đồng bọn không có mâu thuẫn với phụ xe Trịnh Ngọc Anh ; không được vợ chồng anh Trần Anh Tuấn nhờ giải quyết mâu thuẫn nhưng vẫn cố tình ép người này đến nhà để hành hung. Đây là hành vi coi thường pháp luật, có tính chất côn đồ.

Trong quá trình khám xét nhà Đường “Nhuệ”, cơ quan công an đã thu được 641 tập tin chứa hình ảnh thu được từ camera an ninh lắp trong nhà Đường "Nhuệ". Các tập tin này cho thấy các đối tượng đã hành hung anh Trịnh Ngọc Anh vào khoảng 18 giờ 30 ngày 30.3.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý và Phạm Xuân Hòa đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, “ông trùm” Đường “Nhuệ” lại không thành khẩn khai báo.

Sau khi bắt Đường “Nhuệ” và đàn em của đối tượng này, Công an tỉnh Thái Bình đã mở rộng, làm rõ, khôi phục điều tra nhiều vụ án, hành vi phạm tội mà băng nhóm này gây ra.