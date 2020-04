Truy trách nhiệm hàng loạt lãnh đạo chủ chốt tỉnh Trà Vinh

Tương tự các sai phạm tại các huyện, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố 13 bị can để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với số tiền thiệt hại gần 120 tỉ đồng xảy ra tại Phòng TN-MT TP.Trà Vinh. Trong số 13 bị can này, có Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh Diệp Văn Thạnh và Phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh Trần Trường Sơn.