Truy vết 719 F1, F2 của BN 2998 du lịch Sa Pa, có 4 người nghi nhiễm

Tài xế Lexus gắn “lệnh bài” ra vào cổng Bộ Công an, thách thức lực lượng chức năng khi vi phạm. Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang mời những người liên quan để làm rõ "lệnh bài” này tại sao lại gắn trên xe người dân.

3 nam thanh niên ngụ cùng một xã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An xác định có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép nên quyết định khởi tố để phục vụ điều tra.

Bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy, nhưng nữ bị can 33 tuổi đã bỏ trốn, bị Công an Châu Thành (An Giang) ra quyết định truy nã đặc biệt. Nữ bị can này vừa bị bắt ở TP.HCM.