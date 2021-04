Từ Bình Định chở 'xế' vào Phú Yên cáp kèo đua xe trái phép

Chiều 14.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa ( Phú Yên ), cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án “tổ chức đua xe trái phép ” xảy ra ngày 10.12.2020 tại xã An Phú, TP.Tuy Hòa; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng (22 tuổi, ở thôn Đại Tín, xã Phước Lộc, H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Bị can Phạm Ngọc Hưng, người tổ chức đua xe trái phép Ảnh: Công an TP.Tuy Hòa cung cấp

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, vào ngày 10.12.2020, Phạm Ngọc Hưng thuê ô tô tải BS 77C - 165.56 rồi rủ rê một số bạn bè vào TP.Tuy Hòa để đua xe.

Đến 18 giờ cùng ngày (10.12.2020), Hưng cùng nhóm bạn ở Bình Định đưa 5 xe mô tô lên ô tô tải chở vào TP.Tuy Hòa. Đến 23 giờ cùng ngày, cả nhóm vào tới đường Hùng Vương đoạn thuộc xã An Phú, TP.Tuy Hòa thì có D.Q.L (33 tuổi, ngụ thôn Phú Sen Tây, xã Hòa Định Tây, H.Phú Hòa, Phú Yên) cùng một số người khác (chưa rõ nhân thân) đón sẵn. Tại đây, nhóm của Hưng và nhóm của L. chia làm nhiều cặp đua tốc độ trên tuyến đường Hùng Vương.

Đến 23 giờ 55 ngày 10.12.2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát Giao thông – trật tự Công an TP.Tuy Hòa phối hợp cùng Công an xã An Phú và một số lực lượng chức năng khác đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ một số đối tượng liên quan, tạm giữ xe ô tô tải 77C - 165.56 và 5 xe mô tô, gồm: Suzuki Satria F150 BS 77C1 - 683.00; Yamaha Exciter BS 61B1 - 291.33; 2 chiếc Yamaha Exciter và 1 xe mô tô tự lắp ráp không có BS.

CSĐT đã làm rõ vai trò tổ chức đua xe trái phép của Phạm Ngọc Hưng. Tại cơ quan điều tra, Phạm Ngọc Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.