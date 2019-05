Từ Đà Nẵng ra Hưng Yên bắt băng trộm xe sang, nghi can nhảy lầu bỏ trốn

liên tỉnh, trong đó 2 nghi can chính liều mạng nhảy lầu bỏ trốn khi công an quận ập vào căn biệt thự. Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa bắt được băng trộm xe sang

Sáng 20.5, Quận ủy, UBND Q.Ngũ Hành Sơn thưởng nóng công an quận này 10 triệu đồng về thành tích khám phá vụ trộm ô tô táo tợn xảy ra trên địa bàn TP, công an quận cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Tùng (27 tuổi, ngụ xã Phương Xá) và Vi Quang Vinh (24 tuổi, ngụ xã Đồng Cam, cùng H.Cẩm Khê, Phú Thọ) tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 1.5, gia đình chị Trần Thị Thanh Mỹ (37 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đậu ô tô Lexus RX 350 BS 30E-413.95 ở ngã ba Võ Nguyên Giáp - Hồ Xuân Hương (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) để uống cà phê, khi về thì ô tô hạng sang này đã biến mất.

Điều tra hiện trường và trích xuất camera toàn TP, Công an Q.Ngũ Hành Sơn xác định một nghi phạm nói giọng Bắc đã lái xe rời Đà Nẵng qua hầm đường bộ Hải Vân. Công an đã theo dấu nghi phạm này qua nhiều tỉnh thành, đến tận Khu đô thị mới Eco Park (giáp ranh Hà Nội - Hưng Yên).

Ngày 10.5, Công an Q.Ngũ Hành Sơn phối hợp công an các địa phương của Hà Nội và Hưng Yên ập vào căn biệt thự C103 Park River, Khu Eco Park, khống chế 4 đối tượng đang cảnh giới ở tầng 1, Tùng và Vinh đang ở tầng 3 đã liều mạng nhảy lầu qua từng tầng để xuống đất bỏ trốn nhưng bị khống chế.

Ngày 11.5, sau 2 ngày đấu tranh, các nghi can mới hết quanh co chối tội, ngày 12.5, công an quận thu hồi xe sang Lexus RX 350 đang cất giấu trong gara ở H.Vụ Bản (Nam Định) và đang "hóa phép" màu sơn từ đen sang trắng.

6 đối tượng cùng ô tô hiệu Mercedes E350 của băng trộm này bị di lý về Đà Nẵng.

Xe sang Lexus RX 350 đang cất giấu trong gara ở H.Vụ Bản (Nam Định), đang được "đổi trắng thay đen" Ảnh: Nguyễn Tú

Theo điều tra, ô tô Lexus RX 350 BS 30E-413.95 nguyên là của chị Đỗ Kim N. (36 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Tùng muốn trộm nên giả vờ mượn xe vào tháng 4.2019 để gắn thiết bị định vị và làm thêm một chìa khóa.

Sau đó, chị N. cùng Vũ Văn Ngh. (29 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) chạy xe ra Đà Nẵng để bán cho chị Mỹ với giá 1,3 tỉ đồng. Định vị được xe, ngày 28.4, Tùng, Vinh lái ô tô hiệu Mercedez E350 vào Đà Nẵng theo dõi, tối 1.5, thấy xe di chuyển, Tùng lái ô tô Mercedez E350 thả Vinh xuống trộm xe Lexus RX350.

Khi qua khỏi hầm Hải Vân, cả hai thay BS 30E - 413.95 bằng BS 30E - 385.58 rồi chạy xe sang Lexus RX350 về nhà Tùng tại Khu đô thị Eco Park (H.Văn Giang, Hưng Yên), hiện công an quận đang tiếp tục mở rộng điều tra băng trộm xe sang liên tỉnh.