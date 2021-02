Tử hình Việt kiều Úc cùng “trợ thủ” mua bán hơn 5 kg ma túy

Ngày 5.2, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên mức án sơ thẩm cùng mức tử hình cho 2 bị cáo Vương Quốc Thái (62 tuổi, Việt kiều Úc), phạt bổ sung 50 triệu đồng và Bùi Minh Bảo Vy (42 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM), phạt bổ sung 10 triệu đồng về tội mua bán trái phép chất ma túy

Riêng đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hải (47 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM), HĐXX ra quyết định tạm đình chỉ vụ án do bị cáo Hải trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi của HĐXX, đồng thời bị cáo có kết luận giám định tâm thần bị mất khả năng ý thức và điều khiển hành vi.

Vương Quốc Thái, Việt kiều Úc, đầu mối liên hệ trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy ẢNH: GIANG PHƯƠNG Tổng số lượng ma túy Cơ quan điều tra xác định trong vụ án, Nguyễn Xuân Hải đã mua bán trái phép là hơn 4,293 kg Methamphetamine; 1,194 kg Ketamine và 754,2266 gam MDMA, kiếm lời được 320 triệu đồng. Riêng Thái thu lợi 20 triệu đồng và Vy được 7 triệu đồng.

Theo cáo trạng, sáng 14.6.2019, tại khu vực siêu thị Co.op Mart thuộc TT.Gò Dầu, H.Gò Dầu (Tây Ninh), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Tây Ninh phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt quả tang Thái đang bán trái phép ma túy cho bị cáo Vy và Hải. Công an thu giữ trên ô tô và chỗ ở của Hải trên 4,070 kg Methamphatamine và 403,2266 gam MDMA.

Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp TP.HCM kiểm tra bắt giữ Đỗ Quốc Hải (46 tuổi, ngụ H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Công an thu giữ 1,194 kg Ketamine; 223,3254 gam Methamphetamin và 351 gam MDMA.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị cáo Xuân Hải khai nhận, số ma túy trong cốp xe ô tô Quốc Hải điều khiển là của Xuân Hải để quên khi giao xe cho Quốc Hải. Do không có cơ sở chứng minh Quốc Hải có liên quan trong vụ án nên Công an tỉnh Đồng Nai đã chưa tạm giữ Hải và chuyển vật chứng cho Công an an Tây Ninh thụ lý.

Quá trình điều tra, công an xác định, sau khi chấp hành hình phạt tù 11 năm tù về cùng tội danh, chưa được xóa án tích, Nguyễn Xuân Hải thường xuyên sang casino Campuchia đánh bạc và quen với người tên Thành chuyên cung cấp ma túy.

Cả 2 thỏa thuận giá từng loại ma túy và phương thức liên lạc mua bán, số lượng, cách thức giao nhận sẽ trực tiếp thông qua bị cáo Thái.

Hải quen biết với Vy là bạn tù nên rủ làm chung. Vy có nhiệm vụ đến Tây Ninh nhận ma túy về giao lại cho Hải. Ngày 12.6.2019, Xuân Hải đặt mua 4 kg ma túy và 1.000 viên thuốc lắc từ Thành. Thành giao cho Thái liên hệ nhận thì bị bắt quả tang. Ngoài ra, Thái còn khai nhận từ 4-12.6.2019, Thái đã mua bán với Xuân Hải nhiều lần khác, mỗi lần 2-3 kg.