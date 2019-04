Từ vụ Nguyễn Hữu Linh tại ngoại: Trường hợp nào được tại ngoại?

Mới đây, bị can Nguyễn Hữu Linh, nguyên Viện phó Viện KSND TP.Đà Nẵng bị các cơ quan tố tụng Q.4 (TP.HCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi theo khoản 1 điều 146 Bộ luật Hình sự 2015; đồng thời cho bị can Nguyễn Hữu Linh được tại ngoại để điều tra, bạn đọc thắc mắc trong trường hợp nào thì bị can, bị cáo sẽ được áp dụng tại ngoại.

Theo luật sư (LS) Hoàng Như Vĩnh (thuộc Đoàn LS Đồng Nai), tại ngoại là cách hiểu thông thường của mọi người đối với một người đang là đối tượng điều tra trong một vụ án hình sự nhưng không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm giam; tức là bị can, bị cáo được tại ngoại gồm: bảo lĩnh, đặt tiền để đảm bảo, cấm đi khỏi nơi cư trú theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Bị can, bị cáo có thể được tại ngoại khi phạm tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng, không có dấu hiệu bỏ trốn, lý lịch rõ ràng...

LS Vĩnh cho rằng, để được tại ngoại thì đối tượng đó cần phải có người thực hiện thủ tục bảo lĩnh.

LS Vĩnh cho biết, căn cứ vào tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị can, bị cáo mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho bị can, bị cáo được bảo lĩnh theo quy định tại điều 121 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) 2015 về bảo lĩnh. B ảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam . Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh.

Vi phạm cam đoan thì bắt tạm giam

Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định theo luật này thì ngay lập tức bị can, bị cáo đó sẽ bị tạm giam LS Hoàng Như Vĩnh, Đoàn LS Đồng Nai Vậy phải đủ điều kiện thế nào thì bị can, bị cáo mới được bảo lĩnh? LS Nguyễn Thị Minh Trang (thuộc Đoàn LS TP.HCM) phân tích, đối với cá nhân là người đủ 18 tuổi trở lên, nhân thân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thu nhập ổn định và có điều kiện quản lý người được bảo lĩnh thì có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người thân thích của họ và trong trường hợp này thì ít nhất phải có 2 người.

Cá nhân nhận bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập.

LS Trang phân tích thêm, theo khoản 3 điều 121 BLTTHS thì bị can, bị cáo được bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ như: Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội; Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.

"Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định theo luật này thì ngay lập tức bị can, bị cáo đó sẽ bị tạm giam", LS Vĩnh nhấn mạnh.

LS Vĩnh cho biết, ngoài việc bảo lĩnh, có thể đặt tiền để bảo đảm theo điều 122 BLTTHS để được tại ngoại, đây là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam khi đáp ứng đủ các điều kiện cụ thể của pháp luật.