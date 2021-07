Từ vùng dịch về Bạc Liêu khai báo gian dối, 3 người bị phạt 22,5 triệu đồng

Chiều 25.7, Công an H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 người, mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi “không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Theo thông tin từ công an, khoảng 20 giờ ngày 24.7, trong quá trình kiểm tra phương tiện vào địa phận tỉnh Bạc Liêu, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của Công an H.Vĩnh Lợi trên tuyến Quốc lộ 1, phát hiện xe tải BS 94H - 001.06, do tài xế Trần Văn Hải (47 tuổi, ở Bình Dương) điều khiển, trên cabin chở thêm 2 người. Tài xế Hải khai báo là cho đi nhờ từ TP.Cần Thơ về Bạc Liêu. Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng phát hiện phía sau thùng xe tải ngoài các loại rau, củ, quả chở thuê còn có 1 xe máy có dấu hiệu nghi vấn, nên tiến hành mời tài xế Hải và 2 người ngồi trên xe làm việc.