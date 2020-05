Tuấn ‘khỉ’ bắn chết nhiều người: Lòng vòng 802 triệu đồng cướp từ sới bạc

Sau khi Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ ", 33 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) dùng súng AK bắn chết 4 người tại sới bạc, Tuấn cướp hơn 802 triệu đồng rồi lẩn trốn.

Kết luận điều tra của Công an TP.HCM nêu rõ Tuấn "khỉ" đưa số tiền này cho bị can Phạm Thanh Tâm ( Tý Bà Dòm ), nói Tâm giao lại cho vợ của Tuấn. Trên thực tế, số tiền 802 triệu được chuyển lòng vòng, sau đó bị can Trần Anh Thi nộp lại cho cơ quan công an...

Theo kết luận điều tra của Công an TP.HCM, vì mâu thuẫn trong lúc đánh bạc, thua sạch tiền, Tuấn “khỉ” về nhà lấy 1 khẩu súng AK báng xếp, một túi đạn đến sới bạc, bắn vào những người đang đánh bạc làm 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.

Sau đó, Tuấn cướp xe của nạn nhân L.T.L, cướp hơn 802 triệu đồng của nạn nhân H.N.M.T tại sới bạc, rồi cầm súng rời khỏi hiện trường.

Trên đường lẩn trốn, Tuấn tìm đến nhà Tý Bà Dòm, đưa cho Tý Bà Dòm túi xách đựng hơn 802 cướp được từ sới bạc, nói Tý Bà Dòm chuyển cho vợ Tuấn.

Tý Bà Dòm được Tuấn Khỉ giao 802 triệu đồng cướp từ sới bạc CÔNG AN CUNG CẤP

Công an xác định Tý Bà Dòm sau khi nhận túi xách tiền từ Tuấn "khỉ" đã chuyển số tiền trên cho bị can Lê Văn Tâm (tức Tâm "máu", 29 tuổi, trú H.Củ Chi) cất giữ. Tâm "máu" sau đó lại hẹn gặp bị can Lê Quốc Minh (tức Minh "si đa", 27 tuổi, ngụ H.Củ Chi) rồi cùng nhau đưa số tiền trên cho bị can Trần Anh Thi (tức Chóc, 26 tuổi, ngụ H.Củ Chi) cất giữ.

Công an cũng xác định Tý Bà Dòm sau đó cùng bị can Đặng Anh Tuấn (tức Giang "tóc dài", 31 tuổi, ngụ H.Của Chi) đến nhà của bị can Phạm Tấn Cường (tức Cường "cụt", 47 tuổi, ngụ H.Củ Chi) để bàn bạc việc cất giấu số tiền mà Tuấn "khỉ" cướp.

Cường "cụt" dùng ô tô bán tải chở Giang "tóc dài", Tý Bà Dòm, Chóc đi Tây Ninh, đi Tiền Giang mục đích để né tránh công an. Do bị phát hiện, đến ngày 31.1, Chóc (Trần Anh Thi) đến Công an xã Nhuận Đức (H.Củ Chi) giao nộp túi xách bên trong có hơn 802 triệu đồng.

Có trả lại 802 triệu đồng?

Theo kết luận điều tra, hơn 802 triệu đồng là do Tuấn “khỉ” cướp từ nạn nhân H.N.M.T, sau khi Tuấn “khỉ” bắn người này tại sới bạc. Số tiền này được thu giữ từ bị can Trần Anh Thi, tuy nhiên, việc xử lý hơn 802 triệu đồng sẽ như thế nào, hiện Công an TP.HCM chưa nêu rõ trong kết luận điều tra.

Vật chứng vụ án - số tiền hơn 802 triệu đồng hiện đang được công an gửi tại kho bạc.

Tuấn “khỉ” đã bắn 3 phát súng chống trả khi bị truy bắt trong đêm 13.2 Luật sư (LS) Bùi Quốc Tuấn (Đoàn LS TP.HCM) cho rằng CQĐT đã xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản do Tuấn thực hiện. Trong đó, Tuấn “khỉ” cướp của nạn nhân H.N.M.T hơn 802 triệu đồng và hiện số tiền được CQĐT thu giữ. Vì vậy, trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tiến hành tố tụng cần trả lại tiền cho người bị hại. Nếu người bị hại đã chết thì trả lại cho người thừa kế. LS Trần Minh Hùng (Đoàn LS TP.Hà Nội) phân tích thêm, nếu cơ quan tiến hành tố tụng chứng minh được hơn 802 triệu đồng này là tiền người bị hại có được do đánh bạc, trong một vụ án đánh bạc, thì tiền này sẽ bị tịch thu, sung quỹ Nhà nước. Trong vụ Tuấn "khỉ", LS Trần Minh Hùng cũng đưa giả thiết, nếu những người thừa kế của người bị hại không nhận thì số tiền này vẫn có thể xử lý bằng cách tịch thu, sung quỹ.