Túng tiền tiêu tết, kề dao vào cổ, cướp xe máy của nữ Bí thư huyện đoàn

Tuấn bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một quán cà phê ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi cướp xe máy của nữ Bí thư huyện đoàn Chơn Thành.

Sau khi bị cướp, chị Vân điện báo cho Công an H.Chơn Thành trình báo sự việc.

Ngay sau đó, Công an H.Chơn Thành đã đồng loạt triển khai lực lượng truy xét. Cùng với nguồn tin báo, hỗ trợ của người dân, đúng đêm 30 Tết (24.1), công an đã bắt được Lê Văn Tuấn, nghi can gây ra vụ cướp trên khi nghi can này đang lẩn trốn ở một quán cà phê tại xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.