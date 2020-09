Tước danh hiệu Công an nhân dân đại úy CSGT Thanh Hóa liên quan vụ cưỡng đoạt tài sản

Ngày 21.9, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với đại úy Lê Văn Tuân (32 tuổi), cán bộ Đội CSGT số 3 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa).

Đại úy Tuân bị kỷ luật do có liên quan đến vụ án cưỡng đoạt tài sản đang được Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Đến ngày 21.9, cơ quan công an vẫn chưa cung cấp chi tiết về vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến bao nhiêu nghi phạm, số tiền bao nhiêu, bị hại là cá nhân, tổ chức nào.

Được biết, khoảng hơn 1 tuần qua, đại úy Lê Văn Tuân đã không đến đơn vị làm việc. Trong thời gian này, Công an TP.Hà Nội và Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã làm việc với đại úy Tuân.

Dư luận cho rằng, đại úy Tuân đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản của CSGT ngoài tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực.

Trước đó, ngày 22.5, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thượng úy Nguyễn Tất Thắng, cán bộ Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa).

Trước khi bị kỷ luật, thượng úy Nguyễn Tất Thắng bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang khi đang có hành vi sử dụng chất ma túy tại một biệt thự ở P.Quảng Cư (TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa).