Tuy Hòa: Chính quyền 'im lặng', một hộ dân ủi cả quả đồi xây cây xăng, bãi xe

Vụ vi phạm trật tự xây dựng, đất đai này đã từng bị UBND xã An Phú (TP.Tuy Hòa, Phú Yên) lập biên bản hành chính để trình UBND TP.Tuy Hòa ra quyết định xử phạt. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, sự việc kéo dài khiến chủ đất tiếp tục hoàn thiện nhiều hạng mục công trình trái phép

"Ngâm" xử lý vi phạm ?

Liên quan đến vụ việc, sáng 27.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Vĩnh Thành, Phó chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa, khẳng định đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý vi phạm về đất đai, trong chiều nay 27.8, các vi phạm về trật tự xây dựng sẽ tiếp tục được xử lý. Ngang nhiên xẻ đồi làm bãi đậu xe, cây xăng khi chưa có phép

Trước đó, khu vực quả đồi bị "xẻ thịt", biến thành bãi đậu xe và cây xăng dầu, là khu vực đất nông nghiệp tại thôn Xuân Dục (xã An Phú), từng bị chính quyền địa phương lập biên bản.

Khu vực này bỗng chốc biến thành bãi đậu xe với hàng chục xe tải đậu ở đây. Cây xăng dầu trong bãi xe không phép này cũng chủ yếu phục vụ đội xe tải thuộc gia đình hộ dân kể trên.

Ngày 27.12.2019, UBND xã An Phú đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với ông Nguyễn Văn Hưng (ngụ P.5, TP.Tuy Hòa) do xây dựng nhà và bồn đựng dầu, cột bơm trái phép. Ông Nguyễn Mạnh Thi, Chủ tịch UBND xã An Phú, cho biết: “UBND xã An Phú đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hưng, nhưng vì thẩm quyền xử lý thuộc UBND TP.Tuy Hòa nên UBND An Phú có tờ trình gửi Phòng Quản lý đô thị TP.Tuy Hòa để tham mưu cho ủy ban xử lý. Vì quá trình xử lý bị chậm, UBND xã An Phú tiếp tục có báo cáo. Nhưng cơ quan có thẩm quyền lại không có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Đến nay trên khu đồi đất cũ đã hình thành thêm bãi đậu xe, xuất hiện mỏ khai thác đất đá trái phép”. 2 là đất trồng cây đã được TP.Tuy Hòa cấp cho ông Nguyễn Văn Hưng. “Đất này là Theo ông Thi, khu đất đồi này có diện tích hơn 3.000 mlà đất trồng cây đã được TP.Tuy Hòa cấp cho ông Nguyễn Văn Hưng. “Đất này là đất sản xuất nông nghiệp nên việc ông Hưng lấy đất, san gạt thành bãi đậu xe và cây xăng dầu là không đúng quy định”, ông Thi nói thêm.

Bãi đậu xe và cây xăng dầu mọc lên trên đất nông nghiệp. Ảnh: Đức Huy

Do hành vi vi phạm của ông Hưng chưa được xử lý triệt để, đến ngày 6.8, ông Hưng tiếp tục khoét đất đồi để làm mặt bằng. Lực lượng chức năng xã An Phú phối hợp với Thanh tra Sở TN - MT tỉnh Phú Yên và Phòng Cảnh sát Môi trường của Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục bắt quả tang các phương tiện gồm máy múc, xe tải đang thực hiện việc san gạt mặt bằng trái phép, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Ông Nguyễn Duy Dương, Giám đốc Sở TN - MT tỉnh Phú Yên, khẳng định: “Về nguyên tắc, ông Hưng muốn chuyển mục đích sử dụng đất, muốn lập dự án, thì phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền và phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Trường hợp này, Sở TN-MT tỉnh sẽ chủ trì mời các sở ngành liên quan làm rõ, thẩm quyền thuộc về cơ quan nào thì cơ quan đó xử lý”.

UBND TP.Tuy Hòa nói gì?

Trong sáng 24.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Vĩnh Thành cũng xác nhận vi phạm của ông Hưng đã được UBND xã An Phú đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính trước đó. Trong quá trình thụ lý giải quyết, các phòng ban, cơ quan tham mưu cho UBND TP.Tuy Hòa đã chậm tham mưu xử lý hành vi vi phạm của ông Hưng nên dẫn đến tình trạng này kéo dài.

“Chúng tôi cho rằng, với trách nhiệm của TP.Tuy Hòa, mặc dù đã có chỉ đạo nhưng các phòng ban chậm tham mưu, lỗi về phần trách nhiệm này chúng tôi xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo các cơ quan tham mưu TP.Tuy Hòa tiếp tục xử lý hành vi vi phạm đúng quy định pháp luật”, ông Thành nói.

Ông Thanh cho biết thêm: Về trách nhiệm chưa thực hiện đúng trách nhiệm được giao của cán bộ phòng, ban tham mưu, UBND TP.Tuy Hòa sẽ xử lý nghiêm.

Tiếp tục xẻ thịt quả đồi thì bị lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính Ảnh: Đức Huy

Riêng về hiện trạng đã thay đổi so với biên bản vi phạm hành chính mà UBND xã An Phú đã lập vào ngày 27.12.2019, ông Thành đề cập: "Đối với trường hợp vi phạm này vẫn còn trong thời hiệu xử lý vi phạm hành chính. Mặc dù hiện trạng có thay đổi, nhưng hướng xử lý sắp đến là sẽ thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra và đánh giá lại các hạng mục vi phạm, phần công trình nào không phù hợp quy hoạch xây dựng hoặc công trình không phù hợp với mục đích sử dụng đất, TP.Tuy Hòa sẽ kiên quyết tháo dỡ".