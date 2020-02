Tuyên án hai băng nhóm hỗn chiến, bắn nhau vì cờ bạc bịp

Theo đó, Nguyễn Văn Hưng (29 tuổi, ngụ H.Long Điền) là chủ mưu trong vụ cờ bạc bịp bị phạt 15 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội đánh bạc; tổng hình phạt là 16 năm tù.

Chơi đánh bạc bịp rồi bắn, chém, đâm nhau, 21 thanh niên cùng ngồi tù 20 bị cáo khác bị phạt từ 7 tháng tù đến 15 năm tù về các tội đánh bạc, gây rối trật tự công cộng và giết người. 14 bị cáo còn lại bị phạt tiền và lãnh án tù treo đến mức án 2 năm 6 tháng tù.

HĐXX tuyên án các bị cáo Ảnh: Nguyễn Long

Theo cáo trạng, khoảng 13 – 17 giờ ngày 10.3.2019, tại vườn điều xã Phước Hưng (H.Long Điền), Nguyễn Minh Hùng, Trần Văn Hồ, Nguyễn Văn Hưng cùng hàng chục người khác tham gia đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa.

Bị cáo Hưng (áo trắng) cùng đồng phạm nghe tuyên án Ảnh: Nguyễn Long

Sau khi thua hết tiền, nghi ngờ Hùng gian lận nên một người cầm chén xóc dĩa về kiểm tra thì phát hiện chén có gắn chíp điện tử (camera quan sát từ xa bằng điện thoại) nên báo cho Hưng.

Hưng gặp Hùng gây áp lực thì được biết chén xóc đĩa gắn chíp là của Hồ.

Hưng gọi Hồ yêu cầu trả tiền lại nhưng bất thành nên hai bên hẹn đánh nhau.

22 giờ cùng ngày, Hưng cùng 20 đồng bọn cầm theo súng, giáo, mã tấu... gặp nhóm Hồ cũng mang theo hung khí, "giao đấu" tại đầu hẻm bê tông đường Thanh Xuân giáp hai xã Phước Hưng và Phước Tỉnh (H.Long Điền).

Tại đây, nhóm Hồ dùng gạch, bom xăng, súng ném, bắn về nhóm của Hưng làm trúng vào người Nguyễn Kha Rô rồi bỏ chạy vào trong hẻm.

Bị nhóm Hưng truy đuổi, Hồ dùng súng bắn về nhóm của Hưng vừa chạy giật lùi thì bị vấp ngã liền bị nhóm này "truy sát" nên gục ngã tại hiện trường. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Hồ đã tử vong do vết thương quá nặng.

Công an thu giữ tại hiện trường nhiều viên đạn, trong đó có loại đạn sử dụng cho súng quân dụng.

Liên quan đến vụ án cờ bạc bịp này, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã truy bắt hàng chục người, trong đó có nhiều bị can bỏ trốn nên cơ quan công an phải ra quyết định truy nã.