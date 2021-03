Tuyên án vụ 'đánh đập, tra tấn thai phụ sẩy thai'

Theo cáo trạng, ngày 19.3.2019, chị Y. đến nhà của Dũng, Huyền tại H.Bình Chánh chơi. Do anh ruột của chị Y. thiếu nợ Dũng, nên khi Y. ra về thì Dũng kêu Huyền và Khang giữ lại để đe dọa đòi nợ. Khi thấy anh ruột Y. không đến, các bị cáo đã dùng cây gỗ, xích sắt đánh vào người, bụng và mặt, dùng pháo nổ đốt rồi ném vào người, dùng bình gas mini khò lửa đốt vào tay, chân của nạn nhân. Đến khoảng 20 giờ ngày 10.4.2019, chị Y. bỏ trốn nhưng bị nhóm Dũng phát hiện và đánh đập khiến nạn nhân sẩy thai, sinh con tại nhà Dũng, tuy nhiên đứa bé đã chết. Phát hiện sự việc, Hạnh (người sống chung như vợ chồng với Dũng) và bà Sương (mẹ Dũng) mang xác đứa bé đi phi tang; Dũng và Huyền gọi taxi đưa chị Y. vào bệnh viện, rồi bỏ trốn. Các bị cáo sau đó bị công an bắt giữ. Khám xét nơi ở và trong ba lô của Dũng và Huyền, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh thu giữ nhiều ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy “đá”, dao tự chế, dây xích sắt, 2 khẩu súng và nhiều pháo, đạn.