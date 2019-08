Tuyển sinh 'đổi tiền lấy bằng', Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Đô bị bắt

Ngày 2.8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội giả mạo trong công tác , quy định tại điều 359 bộ luật Hình sự năm 2015. Các bị can gồm: Dương Văn Hòa (36 tuổi, ngụ H.Thanh Oai, Hà Nội; Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Đô); Trần Ngọc Quang (trú P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội; Phó trưởng phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên Trường ĐH Đông Đô); Phạm Vân Thùy và Lê Thị Lương (đều là cán bộ Trường ĐH Đông Đô).

Ngày 1.8, sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện KSND tối cao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với ông Dương Văn Hòa và Trần Ngọc Quang. Đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phạm Vân Thùy và Lê Thị Lương.

Các bị can bị khởi tố để điều tra về việc tổ chức tuyển sinh đào tạo bằng ĐH thứ hai hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh khi chưa được phép. Cụ thể, lợi dụng nhu cầu học của một bộ phận người dân cần có văn bằng, chứng chỉ phục vụ cho kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch viên chức, công chức…, các bị can đã cấu kết với nhau tổ chức tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng ĐH thứ hai hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh cho các học viên và liên kết với các trung tâm bên ngoài để tuyển sinh. Mức học phí cho văn bằng 2 tiếng Anh, do Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Đô ký năm học 2018 - 2019 là 29,82 triệu đồng và 35 triệu đồng.

Từ năm 2018, Dương Văn Hòa đã công nhận 2 đợt tốt nghiệp cho hàng trăm sinh viên văn bằng 2 tiếng Anh. Tuy nhiên, việc tuyển sinh, đào tạo kể trên chỉ là hình thức. Học viên nộp hồ sơ, đóng tiền là đỗ. Học viên cũng không phải học mà chỉ làm bài thi, sau đó được cấp bằng.

Với mức học phí mà các học viên đã nộp, các cá nhân liên quan tại Trường ĐH Đông Đô đã thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Đáng chú ý, theo Bộ GD-ĐT, Trường ĐH Đông Đô chưa được phép đào tạo bằng ĐH thứ hai hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh theo quy định.